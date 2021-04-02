Туристка поделилась снимком странной вещи из отеля и удивила подписчиков

Фото: facebook.com/thingsfoundinwalls

Женщина поделилась в Сети снимком странного свечения в сливе ванной в номере отеля, в котором она остановилась, чем удивила подписчиков. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, она заметила необычный яркий свет, исходящий из сливного отверстия, и решила спросить у своих подписчиков о том, что это может быть.

Пользователи Сети оставили под постом туристки тысячи комментариев с предположениями. Одни из них высказали мнение, что это "портал в ад", другие сделали отсылку к произведению Стивена Кинга "Оно".

Однако одна из подписчиц все же смогла объяснить, что этот свет сделан для более удобного доступа к механическим системам помещений между номерами отеля.

"Если сифон в ванне пластиковый, то оставленный свет в технической комнате может быть виден через слив. Вот что происходит в твоей ванной", – пояснила девушка.

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