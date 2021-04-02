Еще 1 324 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице от коронавируса вылечились еще 1 324 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 947 694", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в городе выявили 1 764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 938 человек. За это время скончались 57 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 792 новых случая коронавируса. В 1 138 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.