Минздрав запустил систему со сведениями о больных коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство здравоохранения РФ запустило информационную систему по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

В ней содержатся сведения о людях с подтвержденным диагнозом новой инфекции, о госпитализированных с признаками пневмонии, а также о контактировавших с ними.

Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса РФ.

Пользователями информации будут заинтересованные федеральные ведомства. Отмечается, что новая информационная система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению ее распространения.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов. Сперва министерство получает данные номеров и даты госпитализации заболевших или же их дату постановки на карантин, после чего полученная информация передается операторам.

В министерстве пояснили, что в случае невыполнения обязательств операторы уведомляют об этом нарушителя по СМС-сообщению. При повторном нарушении информация передается в правоохранительные органы.

В Москве разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом. Оно позволит следить за местонахождением самоизолированных граждан.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом предоставить фотографию.