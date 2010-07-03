Лекарство от непереносимости глютена может появиться в аптеках в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Препарат от целиакии – непереносимости глютена – может появиться в продаже в 2019 году. Об этом заявил ректор Первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова Петр Глыбочко.

"Этот препарат сейчас получает международный патент и выйдет уже в практическое здравоохранение, и, возможно, будем его применять к тем пациентам, кому это необходимо", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Глыбочко, есть фирмы, заинтересованные в этом препарате. Разработано лекарство в МГМУ имени Сеченова.

С 1 апреля в Москве начали лечить от шести видов рака по федеральным клиническим рекомендациям. Как сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков, в будущем этот список могут расширить. Препараты, которыми станут лечить пациентов, будут самыми современными.