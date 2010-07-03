Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Он отметил, что финансирование будет осуществляться по двум направлениям.



"Первое – это дополнительное лекарственное обеспечение, то есть это закупка лекарств на деньги Москвы, и второе – это по тарифам, которые устанавливает Фонд обязательного медицинского страхования, которые будут покрывать самые дорогостоящие препараты, которые есть на сегодняшний день", – приводит слова Хатькова Агентство "Москва".

Специалист подчеркнул, что препараты, которыми будут лечить пациентов, являются самими современными.

Хатьков уточнил, что лечить будут шесть видов онкологии, однако в будущем этот список могут расширить.

"В течение этого года, думаю, мы посмотрим, как это все будет работать, и в дальнейшем список этих шести нозологий, возможно, будет расширен", – сказал он.

Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что москвичей полностью обеспечат современными препаратами для лечения шести видов рака. Речь идет о раке молочной железы, предстательной железы, меланоме, раке почек, прямой кишки и легких, что составляет 80% всех онкологических заболеваний.

Хрипун отметил, что объем финансирования химиотерапевтической помощи в текущем году был увеличен вдвое. Учет и оплата проведенной терапии будет осуществляться по каждому конкретному случаю лечения каждого конкретного пациента.