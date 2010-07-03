Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни

Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун выступил на заседании президиума правительства Москвы и подвел итоги реализации программы "Столичное здравоохранение" за год.
По его словам, Москва занимает второе место среди регионов страны по продолжительности жизни. Сейчас столица уступает лишь Ингушетии и при этом опережает другие кавказские республики, которые традиционно считаются лидерами долголетия.
В среднем москвичи живут 78 лет. Это, по утверждению Хрипуна, рекордный прирост по стране. За девять лет продолжительность жизни выросла на 3,8 года.
По прогнозам, в ближайшие 20 лет Москва может догнать мировых лидеров по продолжительности жизни. В городе постоянно развивается медицинская помощь, включая профилактику болезней, диагностику, лечение и уровень профессионализма врачей.
За последние годы в городе были внедрены передовые методики лечения, которые прежде были недоступны. Количество операций по эндопротезированию крупных суставов выросло в 23 раза, а малоинвазивных операций по поводу катаракты – в 12 раз. Это те процедуры, которые часто необходимы в пожилом возрасте.
В планах продолжение создания онкологической службы и развития патронажной и паллиативной служб. Как отметил глава ведомства, в течение нескольких лет власти капитально отремонтируют 135 зданий поликлиник и внедрят программы "умной" диспансеризации.
Помимо этого, для повышения профессионального уровня врачей и медицинского персонала в Москве расширят возможности обучения, в том числе с помощью дистанционных технологий.
Ранее российские медики нашли способ лечения сердечных патологий. Они создали препараты на основе стволовых клеток, которые можно вводить пациенту с помощью капельницы.
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