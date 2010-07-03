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09:35

Москвичей обеспечат препаратами для лечения онкозаболеваний

медицина

09:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы полностью обеспечат современными препаратами для лечения шести видов рака. Об этом Агентству "Москва" рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Речь идет о раке молочной железы, предстательной железы, меланоме, раке почек, прямой кишки и легких, что составляет 80% всех онкологических заболеваний.

Хрипун отметил, что объем финансирования химиотерапевтической помощи в текущем году был увеличен вдвое. Учет и оплата проведенной терапии будет осуществляться по каждому конкретному случаю лечения каждого конкретного пациента.

"Москва – первый регион России, который в соответствии с принятыми поправками в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", переходит к применению новых федеральных клинических рекомендаций по профилю "онкология", – резюмировал Хрипун.

Ранее в пресс-службе правительства Москвы сообщили, что в 2018 году свыше 146 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям и более чем 1,4 тысячи видам заболеваний, в том числе онкозаболеваний.

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медицина

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