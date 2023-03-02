Эндокринолог развеяла популярные мифы о постменопаузе

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Женщина находится в периоде постменопаузы около трети своей жизни. Однако менопауза не является старостью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Марину Берковскую.

Она развенчала популярные мифы о данном состоянии.

"Постменопауза – это обязательно "приливы" и "мучения". Вовсе нет. Во-первых, далеко не все женщины испытывают проявления климактерического синдрома, а во-вторых, если приливы есть, то терпеть и мучиться вовсе необязательно", – подчеркнула специалист.

По словам эксперта, многие уверены, что постменопауза является завершением половой жизни. У женщины в период такого состояния во время полового акта могут появиться симптомы, которые связаны с атрофическими изменениями слизистой, однако это можно исправить, объяснила она.

Также существует мнение о том, что во время постменопаузы возрастает риск переломов.

"Риск переломов действительно увеличивается. А вот снижение активности как раз, наоборот, еще больше ускорит прогрессирование остеопороза, и риск переломов только вырастет", – указала врач.

Берковская добавила, что в период изменений женской репродуктивной системы увеличивается риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Женщине следует следить за своим весом, уровнем глюкозы, липидов и артериального давления, резюмировала она.

Ранее врач Фатима Тамаева рассказала, что болезни молочных желез появляются у женщин в любом возрасте, однако после 40 лет вероятность возникновения новообразований в груди выше.

По ее словам, чаще всего у женщин 40 лет выявляют фибролипомы молочной железы, которые являются доброкачественными опухолями. Также могут появиться листовидные опухоли молочной железы. В данном случае клетки способны переродиться в саркому.

"Доктор 24": здоровье груди

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!