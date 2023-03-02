Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны – Попова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры в России есть, однако они минимальны. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Так, по ее словам, с начала 2023 года в стране не было выявлено случаев заболевания холерой.

Попова добавила, что сегодня в России применяются все необходимые меры по защите граждан от холеры. В частности, были созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в Турции и Сирии ожидается обострение холеры из-за землетрясений. Кроме того, по его словам, седьмая пандемия инфекции, которая началась в 1962 году, остается актуальной.

До этого в Роспотребнадзоре также заявили, что риск распространения в России лихорадки денге минимален. Всего в 2023 году в стране было зарегистрировано три случая данного заболевания, все они были завозными.

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