Ростуризм поможет туроператорам вернуть предоплату за билеты на фоне ситуации с COVID-19

02 марта, 20:17
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Федеральное агентство по туризму выразило готовность помочь туроператорам в вопросе возврата авиакомпаниями предоплаты за билеты в те страны, перелеты в которые были ограничены в связи с распространением коронавируса. С соответствующей просьбой Ростуризм обратится в министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе организации.
"Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в Ростуризме предлагают перенести с апреля на июль срок уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи". Также там намерены выступить с предложением об отмене взносов в резервный фонд в текущем году.
"Ростуризм также направит письма в страны, по отношению к которым есть ограничения, с той целью, чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты", – отметили в пресс-службу Ростуризма.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры". Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения COVID-19 в Китае начало снижаться, однако за пределами страны оно возросло в 9 раз в сравнении с регистрируемыми случаями в КНР, передает РИА Новости.
Так, за пределами Китая зафиксировано более 8,7 тысячи заражений коронавирусом в 61 стране. 127 случаев закончились летальным исходом. Особенно волнующая обстановка в настоящий момент наблюдается в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
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