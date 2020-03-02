Звезда "Трансформеров" и "Солнцестояния" Джек Рейнор посетит Москву в марте

Фото: ТАСС/Grant Pollard/АР
Актер Джек Рейнор представит в Москве свою первую режиссерскую работу "Молоко". Фильм будет показан в рамках 13-го ирландского кинофестиваля. 14 марта в столичном киноцентре "Октябрь" пройдет встреча с Рейнором, где он расскажет о вдохновении и о работе над режиссерским дебютом.
Джек Рейнор исполнил роли в картинах "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Солнцестояние" в Голливуде. А у себя на родине выступил в качестве режиссера. Картина снята на ирландском языке в классической черно-белой стилистике и повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль в фильме исполнил Уилл Поултер ("Выживший", "Бегущий в лабиринте", "Мы – Миллеры") – восходящая голливудская звезда и коллега Рейнора по "Солнцестоянию".
В 2020 году на 13-м ежегодном кинофестивале будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии".
Показы фестиваля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Фильмом открытия фестиваля в Москве станет романтическая комедия "Пара нормальных".
В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: