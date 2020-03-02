Звезда "Трансформеров" и "Солнцестояния" Джек Рейнор посетит Москву в марте

Фото: ТАСС/Grant Pollard/АР

Актер Джек Рейнор представит в Москве свою первую режиссерскую работу "Молоко". Фильм будет показан в рамках 13-го ирландского кинофестиваля. 14 марта в столичном киноцентре "Октябрь" пройдет встреча с Рейнором, где он расскажет о вдохновении и о работе над режиссерским дебютом.

Джек Рейнор исполнил роли в картинах "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Солнцестояние" в Голливуде. А у себя на родине выступил в качестве режиссера. Картина снята на ирландском языке в классической черно-белой стилистике и повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль в фильме исполнил Уилл Поултер ("Выживший", "Бегущий в лабиринте", "Мы – Миллеры") – восходящая голливудская звезда и коллега Рейнора по "Солнцестоянию".

В 2020 году на 13-м ежегодном кинофестивале будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии".

Показы фестиваля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Фильмом открытия фестиваля в Москве станет романтическая комедия "Пара нормальных".

В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами.