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Культура

13:23

Джонни Депп может вернуться в "Пиратов Карибского моря"

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", 2003 год, реж. Гор Вербински

Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру". Студия Disney хочет снять актера в шестой части кино.

В 2018 году сообщалось, что кинокомпания на фоне длительных судебных тяжб Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд решила больше не звать актера в продолжения "Пиратов Карибского моря". В проект хотели вдохнуть новую жизнь.

Несмотря на то что решение изменилось, Депп, предположительно, сыграет второстепенную роль. Главной же героиней станет женщина-пиратка.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney планирует кардинально изменить облик "Пиратов" из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Также отмечалось, что повлиял на решение боссов студии и возраст Джонни Деппа, которому в июне исполнилось 56 лет.

Студия Disney предложила написать сценарий для франшизы "Пираты Карибского моря" сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику, которые известны по картинам "Дэдпул", "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Живое".

Первый фильм серии "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" вышел в 2003 году. За 15 лет с момента запуска проекта было снято пять картин. Депп принял участие в съемках всех фильмов.

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