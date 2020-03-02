Более 205 тыс человек за два года стали участниками "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 205 тысяч человек за два года стали участниками проекта для горожан старшего поколения "Московское долголетие". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Современные москвичи старшего возраста – это вовлеченные пользователи городской инфраструктуры. Они уже не похожи на предыдущее поколение. У них другие интересы, запросы, потребности и способы общения. Понимая все это, по поручению мэра Москвы в марте 2018 года мы запустили проект "Московское долголетие", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как отмечается, количество кружков и секций, которые доступны в каждом столичном районе, увеличилось за год почти вдвое.

Кроме того, более 15 тысяч горожан старшего возраста стали ходить на лекции и семинары в 26 ведущих вузах города, включая МГУ имени Ломоносова, Финансовый университет при правительстве РФ, РЭУ имени Плеханова, Российский государственный аграрный университет – Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и другие.

В МГУ запланирован цикл лекций "Философы о вечном и настоящем", который посвящен таким темам, как счастье, смысл жизни, нравственность, сущность человека и его место в мире, а Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова приглашает всех желающих вступить в клуб любителей кино. На занятиях участники проекта узнают обо всех этапах развития отечественного кинематографа.

Также для удобства работающих пенсионеров в прошлом году почти в два раза увеличилось количество групп, открытых в выходные дни.

"За последний год количество мест для записи в проект увеличилось почти в 10 раз – сейчас подать заявки можно в центрах социального обслуживания, центрах госуслуг "Мои документы", поликлиниках и всех государственных учреждениях, где проходят занятия", – говорится в сообщении.

Участие в программе "Московское долголетие" принимают горожане старшего поколения. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти привлекают социальных работников и волонтеров.

Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.