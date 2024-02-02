Глава Минздрава ответил на критику своих слов о деторождении в раннем возрасте

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил женской физиологией свои слова о "порочной практике", когда женщина сначала строит карьеру, а уже потом становится матерью.

"Я в какой-то момент подвергся критике по поводу того, что сказал. <...> Я как врач считаю, что для женщины безопаснее родить в определенные сроки", – уточнил он, выступая на Дне здоровья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Глава Минздрава подчеркнул, что не собирался вторгаться в чьи-либо карьерные планы, а лишь хотел напомнить о медицинских аспектах проблемы.

Соответствующее заявление министр сделал в июле 2023 года. Тогда он заявил, что желание женщин сначала получить образование, сделать карьеру и обеспечить себе материальную базу, а потом задуматься о рождении детей, может привести к бесплодию и другим проблемам. Он подчеркивал, что такая ситуация в РФ должна быть пересмотрена.

В октябре того же года ряд СМИ, ссылаясь на первого зампреда комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую, заявили о возможной корректировке программы материнского капитала при ее продлении после 2026 года.

В частности, депутаты ГД РФ предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери, до 25–30 лет. Другим вариантом парламентарии видели перенос акцента предоставления выплаты на второго ребенка.

Свое решение депутаты обосновали тем, что материнский капитал начали выплачивать на первого и второго ребенка с 2020 года, однако в последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился.

Путин заявил, что решение проблемы рождаемости лежит в сфере материального благосостояния