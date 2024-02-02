Минтруд РФ запросил доступ к налоговой тайне граждан

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Налоговые органы могут начать направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, а также в органы Роструда сведения о гражданах, которые в том числе содержат налоговую тайну. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект приказа Минтруда РФ.

В частности, предлагается передавать данные ИНН, СНИЛС, сумму доначисленных налогов и адрес регистрации.

По мнению старшего научного сотрудника ИНСАП РАНХиГС Виктора Ляшока, обмен данными может стать эффективным инструментом для борьбы с неформальной занятостью.

Тем не менее многое будет зависеть от тех мер безопасности, которые используются во время передачи информации между госорганами, а также при их обработке и хранении, добавил глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что чем больше людей имеет доступ к подобной информации, тем выше риск утечки.

Государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Гейнц сообщила, что в первую очередь необходимо проводить грамотную информационно-разъяснительную работу с населением, чтобы снизить число желающих устроиться в компании с неофициальной зарплатой.

Так, по разным подсчетам, на сегодняшний день в РФ в неформальном секторе работает от 15 до 25% населения.

В декабре прошлого года министерство цифрового развития России предупредило IT-компании о необходимости проверять актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны.

Как подчеркнули в ведомстве, проверка актуальности согласия, размещаемая в Федеральной налоговой службе, является важным условием для сохранения аккредитации.