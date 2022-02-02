Число подтвержденных случаев заражения "Омикроном" в Москве выросло до 2 836

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число подтвержденных случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в Москве выросло до 2 836, сообщает Роспотребнадзор.
По информации ведомства, 2 311 заболевших (81,5%) не выезжали из РФ. Завозными признаны всего 525 (18,5%) случаев заражения. В Роспотребнадзоре уточнили, что наибольшее число завозных случаев коронавируса связано с поездками в Турцию – 13,5%. Также частые заражения происходят при путешествиях в ОАЭ и Египет – 10,5 и 9,9% соответственно.
Большее число заболевших "Омикроном" представляют люди в возрасте от 18 до 39 лет – 42,3%. В возрастной группе от 40 до 65 лет этот показатель составил 41,1%.
Как ранее объявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России зафиксировано 15 287 случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Они распределены по 83 регионам страны.
В России за последние сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Врачи подтвердили 141 883 новых случая заражения.
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