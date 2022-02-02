Ученые заявили о низкой эффективности локдаунов

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Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что локдауны в Европе и США позволили снизить смертность в первую волну пандемии коронавируса лишь на 2,9%, однако повлекли значительные экономические и социальные издержки. Об этом сообщает RT.

"Метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам", – отмечается в исследовании.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент речи о введении в России локдауна, карантина или других чрезвычайных мер из-за коронавируса не идет. В России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в России на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.

