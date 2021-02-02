Россиян предложили идентифицировать по водительскому удостоверению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ поддержало законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минэкономразвития.

Как уточняется, законопроектом предлагается вместо СНИЛС, ИНН и полиса ОМС указывать номер водительских прав.

В материале говорится, что подобную идентификацию предполагается ввести для кредитно-финансовых и страховых фирм, операторов почты и сотовой связи, а также для негосударственных пенсионных фондов.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве эксперимент, в рамках которого жители столицы смогут получить государственные и муниципальные услуги по приложению вместо паспорта.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, приложение может заменить паспорт в 9 случаях из 10.

