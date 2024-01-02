Облачная погода и до 18 градусов мороза ожидаются в Москве 2 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 2 января, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов мороза, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов мороза.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 25 градусов, по области – до минус 28 градусов.

Ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самые крепкие морозы в Москве ожидаются 3 и 4 января. Температура опустится до 25 градусов мороза.

Позднякова также предупредила, что жителей и гостей столицы ожидают холодная погода и морозы на Рождество, 7 января. Вместе с тем, по словам эксперта, волна холодной погоды не будет продолжительной.

Сильные морозы ожидаются в столице к 3 января