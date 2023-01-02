В России за сутки выявили 3 884 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки в России выявили 3 884 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



За последние 24 часа выздоровели 4 489 граждан, а скончались 43 пациента.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 807 431 случай коронавирусной инфекции. За это время благополучно перенесли болезнь 21 217 574 человека, а умерли 393 805 человек.



Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной. В частности, в ведомстве отметили, что показатели заболеваемости демонстрируют небольшое снижение.



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