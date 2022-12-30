Вакцина от коронавируса "Конвасэл" станет однокомпонентной – ФМБА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" станет однокомпонентной, поскольку уже первая доза препарата обеспечивает стойкий иммунитет к инфекции на несколько месяцев, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

"Первая доза препарата уже дает стойкий иммунитет, который держится месяцами, поэтому это будет одноразовая вакцина. И это облегчает существенно", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Скворцова отметила, что ФМБА завершило очередной этап исследований вакцины среди лиц старше 60 лет. По ее словам, "Конвасэл" показал высокую эффективность для данной категории пациентов.

"Вакцина пока была зарегистрирована (для лиц. – Прим. ред.) от 18 до 60 лет, у 60+ прекрасный, такой же эффект, как у более молодых наших людей", – добавила Скворцова.

В конце октября Скворцова сообщила, что "Конвасэл" запустили в оборот. По ее словам, данный препарат будет эффективно защищать население в условиях постоянного выявления новых штаммов коронавируса. Скворцова подчеркнула, что вакцина будет хорошо работать против подвида "Омикрона" штамма "Цербер".

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