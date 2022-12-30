За сутки в России выявили 5 810 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в России обнаружили 5 810 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 956 человек, выздоровели 7 695 пациентов. При этом от последствий COVID-19 скончались 50 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 21 792 682 случая коронавируса. В общей сложности от болезни вылечились 21 200 287 человек, а скончались 393 597.

Ранее власти КНР планируют отменить карантин для прибывающих в страну. Для посещения страны туристам необходимо сдать ПЦР-тест за 48 часов до поездки. В настоящее время прибывающим в Китай необходимо соблюсти пятидневную изоляцию.

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