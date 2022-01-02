Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в воскресенье температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Северо-западные ветры будут нести к нам холодные воздушные массы, из-за чего температурный фон будет понижаться, но вернется в рамки климатической нормы. В Москве сегодня минус 5-7 градусов, в Подмосковье от 4 до 9 мороза", – рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что атмосферное давление в столице составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили о гололедице. Желтый уровень опасности по этому поводу действует до 21:00 воскресенья.