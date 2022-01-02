Эксперт предупредил об опасности Wi-Fi роутера

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Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко считает, что современные Wi-Fi роутеры при длительном воздействии могут быть опасны для человека. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что любые современные аппараты генерируют слабое излучение. По этой причине он отказался считать устройство абсолютно безопасным.
"Близко – это в той же комнате, за некапитальной стенкой спальни, рядом с которой расположена ваша подушка. Близко – это в туалете. Вообще обеспечение хорошего Wi-Fi сигнала в туалете городской квартиры – серьезная провокация на подрыв здоровья и не только мужского", – заявил Назаренко.
По мнению эксперта, наилучшим вариантом для здоровья человека станет полный отказ от установки Wi-Fi роутера. Он подчеркнул, что постоянно работающее устройство способно навредить даже в квартире площадью свыше 100 квадратных метров.
Специалист признал, что для полной безопасности необходимо также убедиться в отсутствии излучающих устройств у соседей, что в реальной жизни невозможно.
Ранее главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина также сообщала об опасности излучения от домашних роутеров. Она отмечала, что электромагнитные волны могут вызывать головную боль, головокружение, тошноту, утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти и удушье.
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