До трех градусов тепла ожидается в Москве 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 1 декабря. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Осадки в виде снега и понижение температуры ожидается в Москве уже в середине следующей недели, с 4 или 5 декабря. При этом сильные морозы в столицу не придут. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.