Около 300 экспертов посетили медучреждения Москвы в рамках конгресса по здравоохранению

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 300 экспертов со всей страны посетили столичные медучреждения в рамках конгресса "Национальное здравоохранение – 2023". Об этом сообщила заммэра во вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, конгресс проходит на выставке-форуме "Россия". Эксперты, в числе которых министры здравоохранения регионов, главврачи больниц и поликлиник, посетили шесть московских медорганизаций. Ракова отметила, что они высоко оценили столичный опыт, современные цифровые технологии и стандарты оказания помощи. Московские врачи также поделились опытом со своими региональными коллегами, добавила она.

Она надеется, что представленные Москвой практики будут полезны и интересны представителям других российских регионов.

Ранее сообщалось, что умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Доля исследований, в которых они применяются, достигает 77%.

Ракова уточнила, что цифровые электрокардиографы, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), используются во всех взрослых поликлиниках города.

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