Ученые рассказали, как уровень образования связан с психическим здоровьем

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Люди, которые получают или недавно получили высшее образование, более склонны к тревожности и депрессии, чем те, у кого уровень образования ниже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование.

Ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали, что использовали данные длительных исследований молодежи в Британии. В первой части исследования приняли участие 4 832 человека, которые родились в 1989–1990 годах. Для второй части анализа дополнительно привлекли 6 128 добровольцев, рожденных в 1998–1999 годах.

В обеих группах высшее образование было более чем у половины испытуемых.

Участникам двух групп нужно было заполнить анкеты для оценки их психического здоровья, чтобы ученые могли выяснить, как и в какое время у добровольцев проявлялись симптомы тревоги и депрессии.

В итоге исследователи обнаружили небольшую разницу в интенсивности признаков депрессии и тревоги в возрасте 18–19 лет между студентами и неучащимися.

Кроме того, эта разница сохранилась после корректировки потенциально мешающих факторов. Среди них – социально-экономический статус, наличие вредных привычек, а также образование родителей.

Ученые предположили, что повышенный риск тревожности и депрессии может быть связан с академическим или финансовым давлением, которое преподаватели или родители оказывают на студентов.

Ранее психиатр Елизавета Жесткова рассказала, что депрессивное состояние может проявляться чаще осенью и зимой у людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами.

Она отметила, что страдающие хроническими и психическими расстройствами люди обычно знают о своей особенности. При возникновении симптомов депрессии Жесткова советует пойти к специалисту, чтобы тот назначил правильное лечение.

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