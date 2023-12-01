В ГД оценили идею об изменении расчета налогового вычета за детей

Фото: depositphotos/zaktatyana

Расчет налогового вычета за детей, как и любая математическая система, должен быть оправдан, заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так парламентарий прокомментировала инициативу об изменении системы расчета, с которой ранее выступили в Госдуме. Ее слова приводит RT.

Бессараб обратила внимание, что налоговый вычет из доходов всегда составляет 13% от суммы, как и сам НДФЛ.

"Наши налоговые органы, финансовый блок правительства очень не любят, когда вносятся изменения в расчеты. Вместе с тем, на мой взгляд, возврат 13% намного более объективен", – высказалась она.

Вопрос о необходимости изменить систему расчета вычета ранее подняла депутат Яна Лантратова. По ее мнению, в условиях существующей системы теряется реальная полезность вычета, поскольку не учитывается текущая экономическая обстановка.

Она призвала рассчитывать налоговый вычет с учетом величины регионального прожиточного минимума. Лантратова объяснила, что этот показатель является гибким и меняется в зависимости от экономической ситуации в данный момент. Она уточнила, что сумма вычета на первого ребенка должна составлять 20% от прожиточного минимума, на второго – 30%, а на третьего – 50%.



В ФНС анонсировали переход на упрощенные социальные вычеты с 2025 года