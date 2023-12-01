Москвичам рассказали о погоде 1 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

В первый день зимы, 1 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, по области местами умеренным. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, а в Подмосковье – от минус 2 до минус 7 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным. Так, средняя месячная температура в декабре прогнозируется около и ниже нормы.

До этого начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что на Новый год жителей столицы также ждет морозная и снежная погода. Кроме того, не исключено, что высота снежного покрова в городе в праздничный день окажется выше средних значений.

Синоптик заявил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным