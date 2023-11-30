30 ноября, 14:18Общество
Эксперт оценил предложение отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В предложении запретить наказывать за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров есть зерно истины, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
"Работодателю уместно закрыть глаза на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно если речь идет о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия", – цитирует его RT.
По словам эксперта, в последнее время погода все чаще преподносит сюрпризы жителям самых разных стран мира. При этом он подчеркнул, что такие опоздания не должны превращаться в систему. Нужно понимать разницу между черной метелью и небольшим снегопадом, указал Орлов.
В этой связи, продолжил эксперт, следует выработать критерии, по которым опоздания будут считаться оправданными, чтобы избежать злоупотреблений.
С предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров ранее выступил депутат Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову. Парламентарий также призвал изучить вопрос об определении регламента верификации объяснений работника.
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