ДГИ опроверг информацию о предоставлении сотрудником поддельного сертификата о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный департамент городского имущества опроверг информацию о предоставлении их сотрудником поддельного сертификата о вакцинации. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Агентство "Москва".
"У нас, как у работодателя, нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению: предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте госуслуг. Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата", – подчеркнули в ведомстве.
Сообщения о том, что полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии, предъявившего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, появились ранее в ряде СМИ. Отмечалось, что, по данным источников, речь идет о сотруднике департамента городского имущества Москвы, являющемся начальником одного из отделов.
Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение предложений о торговле поддельными справками в СМИ. Они могут составить до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение – до 5 миллионов рублей.
Позже Совфед пообещал поддержать подготовленный Минздравом законопроект.
В России появился тест, позволяющий проверить подлинность сертификата о вакцинации
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