В РФ предложили ввести ответственность за распространение сообщений о торговле справками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здраввохранения России предложило ввести административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, штрафы за распространение предложений о торговле поддельными справками в СМИ могут составить до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение – до 5 миллионов рублей.

В документе говорится, что за подобное нарушение предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 до 500 тысяч рублей, юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

За повторное правонарушение предлагается ввести штрафы от 200 до 300 тысяч рублей для физлиц, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных и от 1 до 5 миллионов рублей – для юрлиц.

Вступление предложенных норм в силу предусмотрено с 1 марта будущего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема, с ней ведется борьба как в РФ, так и в других странах. По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом.

