Совфед поддержит введение штрафов за рекламу торговли справками о вакцинации в РФ

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Совфед поддержит подготовленный Минздравом законопроект о введении штрафов за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами и справками о вакцинации, заявил глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение предложений о торговле поддельными справками в СМИ. Они могут составить до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение – до 5 миллионов рублей.

За подобное нарушение предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 до 500 тысяч рублей, юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Вступление предложенных норм в силу предусмотрено с 1 марта будущего года.

