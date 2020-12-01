Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье в ночь на 2 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. В столице ожидается сильный туман, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что видимость в городе может ухудшиться до 500–900 метров, по области – до 300–800 метров.

Уточняется, что предупреждение действует с 9 часов вечера 1 декабря до 10 часов утра 2 декабря.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в предстоящие выходные. Атмосферное давление в столице превысит значение 765 миллиметров ртутного столба (1020 гПа).