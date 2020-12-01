Еще 6 225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице еще 6 225 пациентов вылечились от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 458 409 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Также у них был подтвержден диагноз "пневмония".

Сергей Собянин ранее сообщил, что меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

