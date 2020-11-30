В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 511 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 5 073 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 452 184 человека, число умерших достигло 8 978 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 61,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,448 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 295 654 случая COVID-19, вылечились 1 778 704 человека, скончались 39 895.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. При этом, по его словам, сам вирус сохранится.