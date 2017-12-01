Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный каток страны открылся на ВДНХ в первый день зимы. В программу официальной церемонии открытия вошли танцевальные флешмобы, игры и конкурсы с аниматорами.
В 20:30 состоится театрализированное шоу, которое представят артисты знаменитого испанского театра Grupo Puja. Артисты представят созданное специально для России масштабное театрализованное шоу "Путь звезды", включающее элементы спортивной вертикальной акробатики и опаснейшие трюки на высоте 35 метров, сообщает телеканал Москва 24.
В 21:00 над катком устроят фейерверк. Кататься в этот день посетителям ВДНХ разрешат до 23:00.
Билеты на открытие главного катка страны, выпущенные ограниченным тиражом, уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 500 рублей (для детей) до 1 000 рублей (для взрослых).
Ранее сообщалось, что одновременно на ВДНХ смогут кататься до пяти тысяч человек. Есть отдельная детская площадка и зона для любителей экстрима. Выйти на лед можно сразу с четырех сторон. Через экспресс-кабинку пропустят тех, кому не нужен прокат коньков. Билет на сеанс можно купить через интернет и в кассах.
Накануне открытия на ледовой арене устроили настоящий тест-драйв. Илья Авербух представил фрагменты своего новогоднего ледового шоу "Алиса в стране чудес". Сюрпризом вечера стала юная Алиса: ее Авербух выбирал среди молодых спортсменок, и в итоге главная роль в грандиозной постановке досталась фигуристке Екатерине Кураковой.
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