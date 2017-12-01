На катке ВДНХ представили "Алису в стране чудес" – новое ледовое шоу Авербуха

Фото: Александр Скворцов

Накануне открытия главного катка страны ледовой арене устроили настоящий тест-драйв. Илья Авербух представил фрагменты новогоднего ледового шоу "Алиса в стране чудес". Сюрпризом вечера стала юная Алиса: ее Авербух выбирал среди молодых спортсменок, и в итоге главная роль в грандиозной постановке досталась фигуристке Екатерине Кураковой.

"На тренировках я видел в ее исполнении четверной сальхов – это абсолютный эксклюзив! Сразу после спектакля она поедет на чемпионат России среди юниоров, где будет бороться за право выступать на чемпионате мира среди юниоров. У нее все для этого есть, она блестяще прошла этапы кубка России", − сказал Авербух.

Фото: Александр Скворцов



На каток вышли также двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, для которых шоу Авербуха стало первым новогодним проектом в карьере.

"Хороший лед, отличного качества. Он подсвечивается, и это очень красиво. Каток понравится не только детям, но и взрослым. Даже в снег здесь очень приятно находиться, потому что атмосфера располагает", − отметил Траньков.

Фото: Александр Скворцов



Фигуристы немного волнуются, выходя на лед главного катка страны. Однако они отметили, что готовящееся представление поразит зрителей. "Роль Белой королевы мне очень импонирует прежде всего тем, что мне придется перевоплощаться, играть актерски. Зрителей ждет сюрприз! Это будет замечательное шоу − и по костюмам, и по декорациям, и по задумке. Дети намного требовательнее взрослых, и нам придется хорошенько постараться", − сказала Волосожар.

Под оригинальную музыку из будущего шоу свое мастерство показали чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов. "Нам повезло: у нас в спектакле целых три образа. Это очень разнохарактерные роли: сначала родители Алисы, потом веселые шебутные персонажи Пирогиня и Конфетруэль и, наконец, Черная королева и Король − шахматные фигуры как символ справедливости", − поделились они.

Фото: Александр Скворцов



Автор постановки Илья Авербух добавил, что новогоднее цирковое шоу "Алиса в стране чудес" станет для него новым этапом в творчестве.

"У нас будут номера с батутом, сумасшедшая акробатика на льду, воздушные гимнасты, а также 3D-мэппинг, который будет дополнять фантасмагорический мир Алисы и сделает спектакль по-настоящему запоминающимся. Мы расскажем детям сказку про время − как надо его беречь и что не надо хулиганить со временем. Вернем детям Новый год!" − рассказал он.

Фото: Александр Скворцов



Напомним, открытие самого большого в Европе катка состоится 1 декабря. Площадь ледяной сцены − 20 тысяч квадратных метров, так что здесь смогут поместиться 5 тысяч человек, которым не терпится встать на коньки. Новый сезон начнется с яркого шоу. В официальный день открытия артисты высотного испанского театра Grupo Puja поднимутся на высоту 35 метров и покажут опасные трюки.