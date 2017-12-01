Минимальную цену на вино предложили установить в Госдуме

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Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев предложил установить минимальную цену на вино.
Он является одним из автором законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, который одобрили в первом чтении, сообщает "Российская газета". Но в нем нельзя зафиксировать минимальную цену на вино: нужен другой законодательный акт.
По мнению Бахарева, минимальная цена поможет выбрать вино, определить, настоящий это напиток или порошковый, поскольку вторые все еще продаются и стоят дешевле первых. Депутат полагает, что при выборе вина за сто или двести рублей многие предпочтут первый вариант, не понимая, что за такую сумму не купишь натуральный продукт. Сейчас в России установлена минимальная цена на водку – 205 рублей за пол-литра.
Ранее сообщалось, что Минфин установит минимальные розничные цены на вино. В ведомстве также планировали проиндексировать минимальную розничную цену на шампанское, которая сейчас равна 164 рублям за 0,75 литра.
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