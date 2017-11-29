Пьющая Россия в пьющем мире. Сколько и где употребляют алкоголя

Вопреки широко распространенному заблуждению Россия не является самой пьющей страной в мире. За это следует поблагодарить в том числе регионы с сильными исламскими традициями.

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Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" составили рейтинг самых "трезвых" и самых "пьющих" регионов России. Как и в прошлые годы, самыми "трезвыми" оказались регионы с сильными исламскими традициями – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия. Кроме них, в десятку самых "трезвых" регионов вошли Белгородская и Ростовская области, Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области, а также Кабардино-Балкария, которая неожиданно оказалась на десятом месте, опустившись за год на пять позиций.

Аутсайдером рейтинга, как и в прошлом году, стала Магаданская область. В пятерку самых пьющих регионов также вошли Пермский край (81-е место, как и в прошлом году), Чукотка (82-е место, подъем на две позиции), Бурятия (83-е место, минус четыре строчки в рейтинге) и Ненецкий автономный округ (84-е место, снижение на 10 позиций по сравнению с прошлым годом).



Самыми "трезвыми" оказались регионы с сильными исламскими традициями – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия.

Стоит отметить, что снижение позиций регионов необязательно означает, что там стали больше пить – просто в других регионах стали пить меньше. Особенно впечатляющую динамику продемонстрировали Калужская область (повышение на 21 строчку по сравнению с прошлым годом), ХМАО (плюс 20), Свердловская и Новосибирская области (по 17 строчек повышения). Ярославская область поднялась на рекордные 30 позиций, но все равно оказалась лишь на 31-м месте.

Рекордсменами снижения стали Крым (52-е место, минус 23 строчки по сравнению с прошлым годом), Тамбовская область (44-е место, снижение на 22 позиции), Севастополь (41-е место, минус 21 позиция), Якутия (54-е место, снижение на 20 строчек).

Москва и Санкт-Петербург стали "более пьющими", чем в прошлом году. В этот раз столица заняла 32-е место (в прошлом году было 28-е), а Петербург расположился на 37-й строке (в 2016 году занимал 30-ю). При этом в Московской и Ленинградской областях показатели улучшились. Так, Подмосковье поднялось с 56-го на 42-е место, а Ленинградская область – с 36-го на 26-е место.

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Места в рейтинге распределялись в соответствии с баллами, которые выставлялись с учетом числа жителей региона, умерших от алкоголя, количества людей, которые состоят в медучреждениях с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольный психоз", а также числа правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Также учитывалось количество проданного в регионах алкоголя (крепких ликеро-водочных изделий, коньяка и коньячных напитков, вин, в том числе игристых и шампанских, пива, сидра, медовухи и др.). Кроме того, в расчет принималось число часов и дней, в которые действует запрет на продажу алкоголя.

В июне Роспотребнадзор подготовил собственный рейтинг "пьющих" регионов на основании данных о продаже алкоголя в стране. По оценке ведомства, меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии – 0,5 л, а в Северной Осетии – 0,6 л.

Самым пьющим регионом в рейтинге Роспотребнадзора тоже оказалась Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку самых пьющих регионов также попали Москва и Сахалинская область.

Правда, данные Роспотребнадзора не учитывают производство и потребление самогона, который по понятным причинам не включается в статистику продаж. Так что рейтинг "Трезвой России", вероятно, более точно отражает текущую ситуацию.

Кто пьет больше нас





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Статистику потребления алкоголя в мире на регулярной основе отслеживает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, россияне в 2016 году выпили по 14,5 л алкоголя (в пересчете на чистый спирт) на душу населения, заняв четвертое место в мире. Примечательно, что это больше, чем показатель самого пьющего российского региона – Магаданской области – в рейтинге Роспотребнадзора (14,1 л).

В первую тройку самых пьющих стран мира по версии ВОЗ вошли Молдавия (17,4 л), Белоруссия (17,1) и Литва (16,2). В топ-10 по количеству выпитого спиртного попали также Чехия (14,1), Украина (13,9), Андорра (13,8), Румыния (12,9), Сербия и Австралия (по 12,6).



В первую тройку самых пьющих стран мира по версии ВОЗ вошли Молдавия (17,4 л на человека в год в пересчете на чистый спирт), Белоруссия (17,1) и Литва (16,2).

Немногим меньше потребляют в Финляндии, Намибии, Франции, Польше, Южной Африке, Болгарии, Нигерии и Люксембурге (от 11,9 до 11,2 л в год на человека).

Что касается других стран, то Ирландия оказалась на 28-м месте (10,9 л), Германия – на 32-м (10,6), Испания – 33-м, Казахстан – 37-м, Канада – 38-м, Дания – 39-м, США – 49-м (9,0), Швеция – 52-м, Грузия – 66-м (7,7), Япония – 69-м, Китай – 87-м (6,7), Италия – 97-м (6,1), Армения – 108-м (5,3), КНДР – 129-м, Израиль – 138-м, Турция – 147-м.

Меньше всего спиртного употребляют жители исламских стран – Кувейта, Ливии, Мавритании и Пакистана (по 0,1 литра спирта в год на человека, как в Чечне и Ингушетии), Саудовской Аравии и Бангладеш (по 0,2 литра), Египта, Нигера и Йемена (по 0,3 литра алкоголя на человека в год).

Причины и следствия





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В апреле были опубликованы результаты большого исследования об алкогольных пристрастиях европейцев, проведенных центром "Европейский социальный опрос".

"Это исследование уникально, потому что в нем впервые исследовано население нескольких стран и в том, что касается образа жизни и здоровья, и по вопросам условий труда, и условия жизни вообще, – объясняет профессор социологии Норвежского университета естественных и технических наук Терье Андреас Эйкему в норвежской газете Aftenposten. – Раньше сделать этого не получалось, потому что до недавнего времени профессионалы – врачи и социологи – не проводили совместных исследований таких сторон жизни населения".

Некоторые результаты исследования оказались достаточно неожиданными. В частности, выяснилось, что богатые и образованные пьют больше, чем люди с низким социальным статусом. "Потребление алкоголя вообще, похоже, связано с высшим образованием, – отмечает Эйкему. – Это отличает алкоголь от других факторов образа жизни, как, например, курение, которое распространено исключительно в низших слоях общества. Однако благополучные люди пьют "правильно", а проблематичное потребление алкоголя более характерно для низших слоев".



Богатые и образованные пьют больше, чем люди с низким социальным статусом. Однако они пьют "правильно", а проблематичное потребление алкоголя более характерно для низших слоев общества.

Еще один неожиданный вывод – потребление алкоголя начинает влиять на состояние здоровья человека довольно поздно по сравнению с другими факторами. "Условия жизни начинают влиять на состояние здоровья раньше и могут сказать нам о том, почему мы пьем так, как мы пьем, – отмечает Эйкему. – Проблематичное потребление алкоголя разрушающе действует и на самого человека, и на его семью, но оно редко бывает основной причиной разрушения".

Кроме того, исследователи уверяют, что запреты (например, на продажу алкоголя в определенное время) – не лучший способ для того, чтобы заставить человека изменить свой образ жизни. "Наше исследование показало, что для подавляющего большинства стран важнее улучшить условия жизни и условия труда, чем образ жизни людей, – констатирует норвежский исследователь. – Борьба с пьянством, конечно, важна, но сначала мы должны предоставить человеку возможность жить достойно. Тем самым мы создадим лучшие предпосылки для того, чтобы забота о здоровье вошла у людей в привычку".

Впрочем, пример России, где после введения ограничений на продажу спиртного потребление алкоголя заметно снизилось, показывает, что жесткие административные меры тоже могут помочь. И с этим наверняка согласятся руководители исламских регионов и государств.