Россияне стали покупать меньше алкоголя

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Продажи алкогольных напитков продолжают сокращаться в России. В январе–сентябре 2017 года игристые вины стали продавать на 36 процентов реже, водку и ликероводочные изделия – на 23 процента, пиво – на 14 процентов, тихие вина – на 10 процентов.

В аналитическом центре при правительстве полагают, что это связано с повышением акциза и минимальной розничной цены на крепкие напитки. Роль сыграло и изменение образа жизни россиян в пользу более здорового и появление моды на нетипичное для России спиртное – например, на сидры.

Больше всего сократилась реализация слабоалкогольного спиртного, сообщает газета "Известия". Речь идет о коктейлях, продавать которые начали реже на 54 процента. Вина игристые и шампанские продают на 36 процентов меньше, водку и ликероводочные напитки – на 23 процента, пиво и коньяки на 14 и 5 процентов соответственно. Рост наблюдался у сброженных напитков, таких как сидр, пуаре и медовуха. Их реализация выросла более чем в три раза.

В 2016 году продажи алкоголя сокращались не так сильно. Максимальное падение зафиксировали также у слабоалкогольной продукции – 12 процентов, у вин игристых и шампанских реализация уменьшилась на 4 процента, у остальных категорий падение составляло 2–3 процента.

Замглавы департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова полагает, что продажи крепкого алкоголя могут снижаться из-за роста акциза в 2017 году. Однако она подчеркнула, что у происходящего также могут быть иные причины. Снижение потребления крепкого алкоголя может говорить об уходе в теневой рынок. Возможно, на этом отражается и смена поколений: нынешняя молодежь курит не сигареты, а испарители, а вместо водки пьет сидры.

Играть роль может и чисто технический фактор, связанный с изменением порядка сбора данных по обороту алкоголя. До 1 января 2017 года источником информации об объемах розничных продаж были данные Росстата, который формировал их на основе отчетов розничных продавцов по своим формам. С 2017 года данные поступают из ЕГАИС, в которой не полностью были отражены сведения о продаже алкоголя в сельской местности в первом полугодии этого года.

Профессора Московского гуманитарного университета Алексей Скопин считает: подобная картина потребления алкоголя свидетельствует о том, что обеспеченные слои населения продолжают пить дорогой алкоголь, а эконом-класс снижает потребление алкоголя.