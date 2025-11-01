Житель Магнитогорска обратился в полицию после обнаружения микрочипа в куске говядины

Фото: телеграм-канал "112"

Житель Магнитогорска Челябинской области обратился в полицию после обнаружения микрочипа в куске купленной им говядины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что мужчина приобрел мясо в одном из магазинов местной сети. Во время обеда он почувствовал треск на зубах – это оказался микрочип. Обычно такие устройства используют в качестве паспортов для животных.

В ведомстве рассказали, что сотрудниками полиции было зарегистрировано обращение и собран материал, который передали для рассмотрения Роспотребнадзору.

Ранее сообщалось, что в Китае покупатели стали находить искусственные зубы в мясных полуфабрикатах. Женщина из провинции Цзилинь обнаружила сразу три зуба в сосисках.

В городе Дунгуань в одной из сети ресторанов пожилой мужчина заметил два зуба в димсамах. Еще один зуб с металлическим штифтом был найден в шанхайском магазине, покупательница увидела его в ореховом пироге с финиками.

