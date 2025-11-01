Vogue: девушки перестали публиковать фото с бойфрендами в соцсетях

Фото: depositphotos/igor.kardasov.gmail.com

Девушки перестали выкладывать фото со своими бойфрендами в социальных сетях, сообщает телеканал "360" со ссылкой на британский Vogue.

Статья журнала, получившая громкое название "Теперь иметь парня стыдно?", вызвала активные обсуждения среди читателей.

Как утверждают авторы материала, бойфренды вышли из моды. Отношение к романтичным снимкам в Сети сменилось на осуждение, тогда как раньше женская онлайн-идентичность часто строилась вокруг партнера.

В настоящее время отмечается тренд на "скрытую" демонстрацию отношений. Например, свадебные ролики монтируют так, чтобы жениха почти не было видно.

По мнению авторов статьи, женщины больше не хотят, чтобы их контент был сосредоточен вокруг партнера. Кроме того, многие признались, что избегают публикации совместных фотографий из-за суеверий. Другие не хотят, чтобы после возможного разрыва совместные посты оставались в соцсетях.

Между тем сезонная хандра и усталость спровоцировали в России всплеск обращений к психиатрам из-за расставаний. По данным СМИ, в октябре таких случаев стало на 30% больше. Росту количества разводов способствует сокращение светового дня, дефицит витамина D и серотонина, а также накопившаяся за год усталость.

При этом летом пары чаще совместно отдыхают и испытывают меньше трудностей.