Психолог Маклакова: занятия спортом и совместные хобби укрепят отношения осенью

Сезонная хандра и усталость спровоцировали в России всплеск обращений к психиатрам из-за расставаний. По данным СМИ, в октябре таких случаев стало на 30% больше. Почему осенью многие пары приходят к разрыву и как поддержать отношения в этот сезон, разбиралась Москва 24.

Все из-за светового дня?

Россияне массово стали обращаться к психиатрам осенью из-за кризиса в личной жизни. По информации телеграм-канала SHOT, число пациентов, переживающих расставания, в октябре возросло примерно на 30%.

Как отмечает издание, росту количества разводов и конфликтов способствует совокупность факторов. Среди ключевых – сокращение светового дня, дефицит витамина D и серотонина, а также накопившаяся за год усталость. На этом фоне у многих просто не остается сил для решения бытовых проблем в отношениях.

Летом пары чаще совместно отдыхают и испытывают меньше трудностей, тогда как осень способствует обострению старых проблем. По мнению специалистов, ситуация может начать стабилизироваться в декабре – с приближением праздников.

Ранее эксперты предупредили об опасности осенней хандры: этот период характеризуется значительным ростом психических расстройств – на 10–20% больше по сравнению с летними месяцами. Как пояснил психиатр Александр Ковтун, это связано с сокращением светового дня, что провоцирует обострение усталости, раздражительности и плохого настроения. Наиболее уязвимыми являются люди с уже имеющимися психиатрическими диагнозами, пережившие эмоциональные потрясения и ипохондрики.

Психолог Екатерина Кольцова отметила, что от сезонной хандры страдают и здоровые люди, особенно жители северных регионов. Нехватка солнечного света нарушает выработку нейромедиаторов, регулирующих настроение, что проявляется тревожностью и снижением мотивации. При этом эксперты подчеркнули, что кратковременная хандра неопасна, но при сохранении угнетенного состояния более нескольких недель необходимо обратиться к специалисту.

"Погода не располагает"

Сезонные риски расставания связаны с физиологией. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказала семейный психолог Юлия Метлова.

"Сезонный эффект в романтических отношениях действительно существует. Причем это мировое наблюдение, а не только российская особенность. Осенью и в конце года риски возрастают. Прежде всего, это связано с физиологией: когда световой день уменьшается, люди проводят больше времени в помещениях, меньше двигаются, что ведет к снижению уровня серотонина и повышению тревожности", – сказала она.

В такие периоды часто усиливается внутреннее переосмысление жизни и нарастает неудовлетворенность, отметила специалист.





Юлия Метлова семейный психолог Второй важный аспект – психологическое подведение итогов года. С приближением зимы и праздников возникает естественное желание оценить свою жизнь, включая отношения. Многие задаются вопросами: все ли в порядке в паре, хотят ли они оставаться вместе в следующем году. Этот проверочный период часто приводит к решениям о расставании.

Эксперт пояснила, что летом отношения часто поддерживаются за счет внешних отвлекающих факторов – отпусков, путешествий, новых впечатлений, которые скрепляют пару или маскируют проблемы, однако, когда эта яркая пора заканчивается, нерешенные вопросы выходят на поверхность.

"Отношения требуют постоянного внимания и работы, их нельзя пускать на самотек. Если же вы замечаете постоянную апатию, потерю интереса к жизни и отсутствие облегчения даже после отдыха, это повод обратиться за профессиональной поддержкой", – подчеркнула Метлова.

Чтобы поддержать отношения в сложный период, стоит уделять им особое внимание, посоветовала психолог Наталья Маклакова.

"Ключ к сохранению отношений – в создании прочной основы, которая переживет смену сезонов. Важно с самого начала формировать общие традиции и разделять какие-то ценности. Если, кроме летней романтики, ничего не объединяет, с ее уходом отношения могут распасться", – отметила она в разговоре с Москвой 24.





Наталья Маклакова психолог Что касается совместного времяпрепровождения осенью, когда погода не располагает к долгим прогулкам, есть много способов качественно проводить время вместе. Например, заниматься спортом: посещать зал или крытые катки с искусственным льдом.

Также, по словам психолога, сблизиться помогают и совместные творческие занятия, например осенняя фотосессия или совместное хобби.

"Важно развивать отношения разносторонне: находить место и духовному общению, и физической активности, и творчеству", – добавила она.

При этом не менее ценно сохранять личное пространство. Когда партнеры осенью часто находятся в помещениях, может возникнуть ощущение, что они слишком много времени проводят вместе.

"Если у каждого есть свои увлечения и интересы, это позволяет сохранить свежесть восприятия – потом всегда будет что обсудить, поделиться впечатлениями", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, осень – это время, подходящее для глубоких разговоров о смысле жизни и планах на будущее, совместного просмотра и обсуждения фильмов. Главное – сознательно подходить к построению отношений, наполняя их не только романтикой, но и настоящей близостью, которая не зависит от сезона за окном, заключила Маклакова.