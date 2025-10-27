Психолог Метлова: совместные ритуалы помогут в поддержании отношений осенью

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В поддержании отношений в сложный период помогут практики осознанного общения и совместные ритуалы, рассказала в беседе с Москвой 24 семейный психолог Юлия Метлова.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что в октябре психиатры зафиксировали приток пациентов, обращающихся из-за разводов и расставаний, – рост составил около 30%. Специалисты связывают это с осенним сокращением светового дня, снижением выработки витамина D, серотонина и мелатонина.

Психолог заявила, что сезонный эффект в романтических отношениях действительно существует.





Юлия Метлова семейный психолог Причем это мировое наблюдение, а не только российская особенность. Осенью и в конце года риски возрастают.

Эксперт выделила две основные причины этого феномена. Первая связана с физиологией: сокращение светового дня приводит к тому, что люди проводят больше времени в помещениях, меньше двигаются, что вызывает снижение уровня серотонина и повышение уровня тревожности.

"В такие периоды часто усиливается внутреннее переосмысление жизни и нарастает неудовлетворенность", – подчеркивает Метлова.

Второй важный аспект – психологическое подведение итогов года. С приближением зимы и праздников возникает естественное желание оценить свою жизнь, включая отношения. Многие задаются вопросами о том, хотят ли они оставаться вместе в следующем году.

"Этот проверочный период часто приводит к решениям о расставании", – отмечает специалист.

Летом отношения часто поддерживаются за счет внешних факторов – отпусков, путешествий и новых впечатлений, которые могут маскировать существующие проблемы. Когда этот период заканчивается, нерешенные вопросы выходят на поверхность, что и приводит к осеннему пику расставаний.





Юлия Метлова семейный психолог Чтобы поддержать отношения в сложный период, стоит уделять внимание осознанному общению. Время уменьшения внешних стимулов – идеальный момент для регулярных разговоров-проверок.

Она рекомендует использовать простые, но эффективные вопросы: оценить отношения по шкале от 1 до 10, назвать три позитивных момента в совместной жизни, поделиться тем, что радует и тревожит. Такой подход помогает объединиться против проблем, а не бороться друг с другом, уверяет психолог.

Еще одним способом для укрепления связи Метлова называет создание совместных ритуалов и традиций. Например, уютные вечера с сериалами и прогулки помогают поддерживать ощущение "мы".

Не менее важным аспектом здоровых отношений является сохранение личного пространства и автономии. Время, посвященное собственным интересам и отдыху, не отдаляет партнеров, а, наоборот, – помогает сохранять живость и интерес в паре.

Психолог подчеркивает, что отношения требуют постоянного внимания и работы. А если замечается постоянная апатия, потеря интереса к жизни и отсутствие облегчения даже после отдыха – это серьезный повод обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что похвала играет ключевую роль в отношениях, так как люди нуждаются в эмоциональной обратной связи даже после многих лет совместной жизни.

Психолог Дарья Сальникова пояснила, что важно хвалить партнера за конкретные действия, которые ценятся в семье, например за помощь по хозяйству или финансовую поддержку.