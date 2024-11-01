Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о клопах в московском ТЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора взяло на контроль сообщения об обнаружении клопов в одежде в торговом центре "Афимолл", передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Соответствующая информация появилась в телеграм-каналах. Лесных клопов заметили сотрудники ТЦ в коробках во время распаковки новой коллекции верхней одежды.

В ведомстве уточнили, что партия данного товара прибыла в Москву из Казахстана. Агентство, в свою очередь, добавило, что пока не получило ответ от ТЦ на свой запрос.

Подхватить клопов или других насекомых можно не только во время примерки одежды, но и на отдыхе в отеле. По словам терапевта Надежды Чернышевой, насекомые, встречающиеся при антисанитарии в отелях или гостиницах, не представляют большой опасности для человека. Однако их присутствие может вызвать дискомфорт у отдыхающих.

Они кусают, издают зловонные ароматы, к тому же их прикосновения способны вызвать зуд. Помимо этого, клопы, как и тараканы, могут перекочевать на личные вещи и переехать из гостиницы в жилище.