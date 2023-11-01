Число покупок дождевиков в РФ за год выросло на 61%

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За два осенних месяца этого года россияне купили на 61% больше дождевиков и на 120% – флисовых шапок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Чек индекс", сообщает "Газета.ру".

Исследование провели на основе анализа 55–57 миллионов кассовых чеков с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ. Согласно полученным данным, за год дождевики подорожали на 7%, их медианная цена составила 557 рублей. Флисовые шапки выросли в цене на 11%, медианная цена – 652 рубля.

Резиновые сапоги покупали на 35% чаще, чем в прошлом году, перчатки – на 20%, куртки – на 15%. Медианная цена на сапоги составила 1 136 рублей (+6%), на перчатки – 363 рубля (+9%), на куртки – 4 363 рубля (+11%).

В то же время количество покупок термобелья снизилось на 26%, однако их медианная цена увеличилась на 14%, до 1 298 рублей.

Аналитики отметили, что перемены погоды приводят к потребительской "растерянности", а она стимулирует "запасливость". Из-за температурных качелей россияне покупали и осеннюю, и зимнюю одежду, а также обувь и аксессуары, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что на городских прокатных велосипедах в Москве появились бесплатные дождевики. Они находятся в компактном оранжевом чехле, который закреплен на руле. После поездки дождевик можно забрать с собой.

Бесплатные дождевики появились на электровелосипедах столичного проката