Спрос на дождевики и сапоги в Москве вырос в июле почти на 460% – исследование

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Спрос на дождевики в столице увеличился в июле на более чем 460% по сравнению с прошлым годом, на резиновые сапоги – почти на 210%. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали покупки зонтов, дождевиков, резиновых лодок и сапог в режиме онлайн и офлайн в Москве с 1 по 28 июля и сравнили результаты с данными за аналогичный период прошлого года. По результатам, число покупок дождевиков (дождевых плащей) выросло на 463%, средний чек при этом составил 331 рубль, что на 33% выше, чем в 2023-м.

Спрос на резиновые сапоги увеличился на 212%, говорится в исследовании. Средний чек вырос на 19% и составил 1 280 рублей. Число покупок зонтов выросло на 170%, а средний чек достиг 698 рублей – на 12% дороже, чем в прошлом году.

При этом резиновые лодки в июле этого года покупали на 42% чаще (средний чек составил 8 430 рублей, что на 30% выше, чем год назад, отметили аналитики).

Интерес к этим товарам вырос из-за проливных дождей и непогоды в принципе.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" Более выраженный спрос на них фиксировался во второй половине июля. Особенно заметно – на дождевики, которые традиционно пользуются большей популярностью у туристов.

Другая ситуация наблюдается по России в целом: спрос на дождевики в стране в июне – июле 2023-го снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали Москве 24 в пресс-службе IT-компании АТОЛ. При этом средняя цена выросла на 19% и составляет 428 рублей.

"Спрос на зонты в июле остался на том же уровне, что и в прошлом году. В среднем его можно купить за 819 рублей. Примечательно, что пик продаж зонтов в этом году пришелся на апрель – июнь", – отметили в пресс-службе.

Ранее российские аналитики зафиксировали падение спроса на надувные бассейны и круги. По сравнению с 2022 годом продажи снизились на 37 и 33% соответственно. В то же время интерес к шлепанцам и солнцезащитным очкам, наоборот, увеличился – на 22 и 25%.

