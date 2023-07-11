В РФ выявили спад продаж надувных бассейнов и кругов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За год на территории России значительно упали продажи надувных бассейнов и кругов – на 37 и 33% соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

В среднем надувной бассейн в стране в этому году стоил 3 250 рублей, а надувной круг – 800 рублей. По данным аналитиков, средняя цена на шезлонг увеличилась до 4 050 рублей, при этом продажи на них упали на 21%.

"Кроме того, как отмечается в представленной статистике, средняя цена на солнцезащитный крем – 388 рублей, продажи упали на 3%. Средняя цена на купальник и плавки по стране составила 1 300 и 909 рублей соответственно, а продажи за год выросли на 17 и 12%", – говорится в сообщении.

Вместе с этим в РФ за год увеличились продажи шлепанцев и солнцезащитных очков – на 22 и 25% соответственно. В среднем такая обувь стоит 1 570 рублей, а специальные очки – 1 770 рублей.

В апреле аналитики выяснили, что набор для шашлыка подорожал в России на 8% по сравнению с 2022 годом. Средний чек на мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг составит около 2,2 тысячи рублей. Помимо этого, продажи в натуральном выражении подскочили на 19%.

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