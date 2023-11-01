В ГД призвали увеличить срок заключения за смерть от суррогатного алкоголя

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Срок пребывания в колонии предлагают увеличить до 15 лет, если в результате сбыта суррогатного алкоголя наступила смерть двух и более лиц. С инициативой выступили парламентарии от КПРФ. Соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.

"Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет в случае, если в результате сбыта опасной для жизни и здоровья граждан алкогольной или спиртосодержащей продукции наступила смерть двух и более лиц", – говорится в документе.

В настоящее время максимальный срок наказания за такое преступление составляет 10 лет.

Ранее в Совете Федерации решили возродить идею 2021 года, чтобы избавиться от контрафактного алкоголя. Сенаторы предложили обязать изготовителей стеклянных бутылок ставить клеймо на свою продукцию.

Они также заявили о необходимости предусмотреть ответственность за отсутствие клейма. Предполагается, что это позволит легализовать цикл производства от создания бутылки до покупки товара потребителем. В этом случае покупателю будет ясно, что бутылка без клейма говорит о контрафакте.



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